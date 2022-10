Cameroun : les start-up s'attaquent au recyclage des déchets plastiques

information fournie par France 24 • 27/10/2022 à 14:47

Le Cameroun produit 600 000 tonnes de déchets plastiques chaque année qui s'entassent dans des décharges sauvages ou viennent polluer les cours d'eau. De nombreuses entreprises locales ont décidé de se lancer dans la collecte et le recyclage de ces déchets non biodégradables et trouvent aujourd'hui de nombreux débouchés. Dans un contexte d'inflation des matières premières, cette réutilisation du plastique a aussi l'avantage d'offrir à de nombreuses industries des alternatives meilleur marché.