information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 00:21

Venue à Ouagadougou sonder les nouveaux dirigeants putschistes du Burkina Faso, la délégation de la Cédéao a vu son trajet tourner court dès l’aéroport pour cause de manifestations hostiles. Défiance envers les voisins ouest-africains ou activisme russe ? On va plus loin avec Marie Roger Biloa et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur le survol du japon par un missile balistique nord-coréen de portée intermédiaire, une première depuis 2017.