information fournie par France 24 • 10/10/2024 à 10:20

A la Une de la presse du 10 octobre, la présentation du budget français dans un contexte tendu, l'échange téléphonique compliqué entre Washington et Tel-Aviv, et l'élection du plus bel ours d'Alaska et la présentation de l'un des jobs les plus inattendus du monde.