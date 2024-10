information fournie par France 24 • 23/10/2024 à 13:26

Michel Barnier va t-il avoir recours au 49.3 pour faire passer sans vote son projet de budget ? Un scénario qui paraît inévitable. Le Premier ministre dit vouloir laisser le temps au débat parlementaire mais sa majorité relative et le bloc central – censé soutenir le gouvernement et qui vote en ordre dispersé – risquent de ne pas lui laisser le choix. Roselyne Febvre reçoit David Revault-d'Allonnes et Pierre Jacquemain pour en parler.