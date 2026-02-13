Le roi Momo et la reine du carnaval donnent le coup d'envoi des festivités hautes en couleur du carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil, alors qu'ils reçoivent la clé de la ville des mains du maire Eduardo Paes lors de la cérémonie officielle d'ouverture.
Brésil: le roi Momo et le maire de Rio donnent le coup d'envoi du carnaval avec la remise des clés
