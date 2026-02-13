 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brésil: le roi Momo et le maire de Rio donnent le coup d'envoi du carnaval avec la remise des clés

information fournie par AFP Video 13/02/2026 à 18:12

Le roi Momo et la reine du carnaval donnent le coup d'envoi des festivités hautes en couleur du carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil, alors qu'ils reçoivent la clé de la ville des mains du maire Eduardo Paes lors de la cérémonie officielle d'ouverture.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"

information fournie par AFP Video 12 févr.
3

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 09:53
4

Crans-Montana: la famille de Trystan, mort à 17 ans, exprime sa colère face aux Moretti

information fournie par AFP Video 09:49
5

Procès des réseaux sociaux: des parents devant les bureaux de Snapchat à Los Angeles

information fournie par AFP Video 09:49
6

17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC: "une peine exemplaire" (avocate)

information fournie par AFP Video 09:51
7

JO d'hiver : le rêve brisé de Vladislav Heraskevych

information fournie par France 24 10:01
8

Epstein : Pam Bondi est-elle crédible ?

information fournie par France 24 11:17
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
5

Monique Olivier dans l’Orne pour tenter de retrouver le corps de Lydie Logé

information fournie par AFP 10 févr.
6

A Dunkerque, ArcelorMittal acte un four électrique, Macron appelle à poursuivre l’investissement

information fournie par AFP 10 févr.
4
7

Starmer a sauvé sa tête et affiche l'"unité" de son gouvernement, mais jusqu'à quand ?

information fournie par AFP 10 févr.
8

Arrivée d'Emmanuel Macron sur le site d'ArcelorMittal, à Mardyck

information fournie par AFP Video 10 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank