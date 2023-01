Brésil : la démocratie attaquée ?

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 20:08

Le monde entier a cru revoir les images de l’assaut du Capitole du 6 janvier, hier au Brésil quand des milliers de partisans de Bolsonaro ont envahi le Congrès, le Tribunal suprême et le palais présidentiel à Brasilia. Lula a condamné l’action « de vandales fascistes ». Bolsonaro, exilé en Floride, a lui condamné sans fermeté l’invasion de bâtiments publics et nie être responsable des manifestations.

Que s’est-il passé ? Comment cette invasion à a-t-elle été orchestrée et financée ? S’agit-il d'un nouveau 6 janvier ?