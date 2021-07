BoursoLive : Les small et mid caps, des actions à reconsidérer ?

Boursorama • 05/07/2021 à 12:15

Dans cette conférence, nous parlons d'un thème qui intéresse beaucoup les investisseurs individuels, et ils ont bien raison : les petites et moyennes valeurs, on parle aussi dans le jargon de small & mid caps ou de « smid ».

Et si le secteur et très hétérogène, on peut quand même dire que ces valeurs ont souvent des qualités en commun : ce sont souvent de sociétés familiales, bien gérées sur des marchés de niche, plus exposées au marché national avec une forte capacité d'innovation et une implantation locale.

Avec les petites et moyennes, on est aussi souvent dans de belles histoires d'entreprises, concrètes qui sont parfois à côté de chez nous !

Cette webconférence a été réalisée dans le cadre du BoursoLive avec la participation de Bénédicte Durand Deloche, directrice générale d'Altheora et de André Kerisit, PDG d'I.CERAM