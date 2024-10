information fournie par France 24 • 13/10/2024 à 10:47

Neuf personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur deux villages au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, a rapporté le ministère libanais de la Santé, portant le nombre de mort à plus de 2.255 morts en un an. Le nombre de déplacés s'élève quand à lui à 700 000 déplacés selon l'ONU. Sujet France 2.