"Bloquons tout": des heurts devant le lycée Hélène Boucher à Paris

information fournie par AFP Video 10/09/2025 à 09:37

Des heurts éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre aux abords du lycée Hélène Boucher à Paris dans le cadre des actions à l'appel de "Bloquons tout", une mobilisation citoyenne née sur les réseaux sociaux. IMAGES

2 commentaires

  • 10:33

    futurs cassos étudiants qui ne veulent pas de la formation professionnelle mais de la fac de psycho socio

