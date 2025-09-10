Des heurts éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre aux abords du lycée Hélène Boucher à Paris dans le cadre des actions à l'appel de "Bloquons tout", une mobilisation citoyenne née sur les réseaux sociaux. IMAGES
"Bloquons tout": des heurts devant le lycée Hélène Boucher à Paris
