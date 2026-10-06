Les manifestations de lycéens et les blocages d'établissements de ces derniers jours en France ont donné lieu à des affrontements entre élèves et forces de l'ordre : un contexte de violence propice pour véhiculer l'idée que l'armée pourrait venir réprimer le mouvement de contestation.
Blocage des lycées en France : l'armée en renfort ?
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