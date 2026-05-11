Le blocage persistant d'engrais dans le détroit d'Ormuz risque de provoquer d'ici "quelques semaines" une "crise humanitaire majeure", a déclaré lundi le chef d'un groupe de travail de l'ONU chargé de libérer le passage de ces matières cruciales.
Blocage d'engrais à Ormuz: un risque de "crise humanitaire majeure" (ONU)
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