Biden à Kiev : une visite pour l'histoire ? Un symbole fort à l'approche des un an de la guerre

information fournie par France 24 • 20/02/2023 à 20:13

Il était attendu en Pologne mardi. Le Président américain Joe Biden est finalement arrivé ce lundi matin à Kiev, dans le plus grand secret. Une visite surprise à 4 jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden a rencontré à cette occasion son homologue Volodymyr Zelensky et a réitéré le soutien indéfectible des États-Unis. Il a également promis 500 millions de dollars d'assistance supplémentaires, des livraisons d'armes et de nouvelles sanctions contre la Russie.