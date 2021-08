information fournie par France 24 • 03/08/2021 à 06:51

A la Une de la presse, ce mardi 3 août, la commémoration, demain, de l'explosion du port de Beyrouth, il y a un an. Une catastrophe qui a coûté la vie à plus de 200 personnes, fait des milliers de blessés et détruit des quartiers entiers de la capitale libanaise. L'investiture du nouveau président iranien. Et les appels grandissants en faveur de la vaccination obligatoire contre le Covid-19.