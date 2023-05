Bayram Balci, chercheur : le président turc "Erdogan ne peut pas être plus autoritaire"

information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 11:34

Après dépouillement d'une grande partie des bulletins, le président sortant Recep Tayyip Erdogan arrive en tête d'élection présidentielle organisée le 14 mai. Mais il obtient moins de 50 % face à son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, candidat unique de six mouvements d'opposition, et un second tour historique se dessine en Turquie. Bayram Balci, chercheur du Centre de recherches internationales de Sciences Po, analyse les résultats du premier tour marqué par une très forte participation.