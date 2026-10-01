"Il n'y a même pas de place pour le doute", affirme Alexandre Berteau, journaliste à Mediapart, au sujet de l'enquête qu'il co-signe accusant Jordan Bardella d'avoir tenu des propos antisémites en 2013.
Bardella accusé d'antisémitisme: "Même pas de place pour le doute", dit un auteur de l'enquête
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