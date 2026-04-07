Le japonais Bandai, numéro 2 mondial du jouet, ouvre à Paris sa première boutique en France dédiée aux jouets "encapsulés" dans des balles en plastique, en partenariat avec l'enseigne française King Jouet.
Bandai ouvre sa première boutique française de "gashapon" à Paris
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