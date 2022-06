Avortement, le retour en arrière ? Dans l'attente de la décision de la Cour suprême

information fournie par France 24 • 21/06/2022 à 20:31

Les États-Unis dans l'attente d'une décision de la Cour Suprême sur le droit à l'avortement. Une décision qui pourrait être explosive alors que les thèmes de l'avortement ou celui du contrôle des armes à feu dominent la campagne électorale de mi-mandat. Le président Joe Biden avait promis la réconciliation de l'Amérique. Or, la bataille culturelle fait rage dans le pays et la guerre idéologique divise républicains et démocrates. Avortement, le retour en arrière ? Les États-Unis fracturés ?