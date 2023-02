Avec "Savane et mousson", Aïssata Fane et Julien Doan fusionnent les cuisines d'Afrique et d'Asie

information fournie par France 24 • 20/02/2023 à 14:23

Poulet Yassa au wasabi, sushis de bananes plantains, bœuf Tataki au bissap : c'est une rencontre dans l’assiette entre l’Afrique et l’Asie, deux continents aux saveurs innombrables, que proposent nos invités. Aïssata Fane et Julien Doan, créateurs de "Savane et mousson", sont propriétaires de foodtrucks, de restaurants spécialisés dans la cuisine fusion et auteurs de "La cuisine fusion entre l’Afrique et l’Asie" aux éditions Larousse. Ils racontent leur aventure culinaire et entrepreneuriale.