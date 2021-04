Aux États-Unis, les asiatiques face à une déferlante de haine

France 24 • 15/04/2021 à 15:39

Aux États-Unis, la tuerie d'Atlanta à mis en lumière l'ampleur du harcèlement subi par les Américains d'origine asiatique. Le 16 mars 2021, trois fusillades dans des salons de massage avaient fait huit morts, dont six femmes d'origine asiatique. Depuis un an, le nombre d'agressions contre les minorités asiatiques a augmenté de plus de 100%, en partie attisées par les déclarations de l'ancien président Donald Trump qui qualifiait le Covid-19 de "virus chinois". Face au sentiment d'indifférence des autorités, certains militants ont pris les choses en main.