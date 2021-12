Australie : l'obscure théorie du lampadaire modificateur de gènes

information fournie par France 24 • 10/12/2021 à 21:47

Depuis un mois, plusieurs publications, montage vidéo à l'appui,insinuent que les lampadaires publics installés dans les rues de la ville australienne d'Adelaïde peuvent modifier les gênes des passants. Une intox (intentionnelle ?) née d'une confusion.

Et aussi, ces publications qui relaient un titre d'article et une photo censésmontrer une manifestation de “baisers anti-vaccins" en Allemagne. L'article n'existe pas et le cliché a été sorti de son contexte.