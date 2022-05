information fournie par France 24 • 02/05/2022 à 22:43

Les militaires au pouvoir depuis plus d'un an au Tchad ont reporté à une date "ultérieure" non précisée un dialogue de réconciliation prévu le 10 mai avant des élections, alors que des négociations préalables avec les rebelles s'éternisent au Qatar, médiateur du "pré-dialogue". La société civile et l’opposition saluent ce report et demandent plus de transparence.