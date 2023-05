Au Somaliland, dans la ville de Las Anod, un conflit entre milices et armée qui dure depuis février

information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 11:16

On part à présent au Somaliland, pays non reconnu par la communauté internationale. Depuis février un conflit ensanglante la ville de Las Anod. Un clan à la tête de la région, souhaite quitter le Somaliland pour rejoindre la fédération de Somalie et former un nouvel Etat autonome. Depuis cette annonce, des combats opposent milices et armée somalilandaise. Il y aurait des centaines de morts. Bastien Renouil s'est rendu au Somaliland.