Au Sénégal, Macky Sall ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2024

information fournie par France 24 • 04/07/2023 à 07:28

Dans une allocution télévisée, le président sénégalais Macky Sall a annoncé, le 3 juillet, qu’il ne présentera pas sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 pour briguer un troisième mandat. "Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence", a-t-il déclaré. Les analyses et réactions dans cette édition du "Journal de l'Afrique" du politologue Gilles Yabi et de la vice-présidente du parti d'opposition Pastef Yassine Fall.