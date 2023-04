Au Royaume-Uni, les femmes en première ligne face à la crise économique et sociale

information fournie par France 24 • 07/04/2023 à 16:43

Cette semaine, ActuElles part à Cambridge, ville d'Angleterre qui brille par la renommée de ses universités. Derrière une image prestigieuse, se cache une réalité bien moins agréable, celle de la ville la plus inégalitaire du Royaume-Uni. Avec des prix de l’immobilier similaires à ceux de Londres, la vie devient de plus en plus difficile pour toutes celles et ceux qui sont exclu.es de la croissance et des salaires attractifs que les multinationales proposent aux jeunes diplômé.e.s. Rencontre avec ces femmes pour qui la vie quotidienne est de plus en plus difficile, et dont les fins de mois deviennent source d’angoisse.