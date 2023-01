Au Pérou, manifestations et blocages de routes se poursuivent

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 10:25

Des milliers de personnes ont défilé pacifiquement jeudi 12 janvier dans la capitale péruvienne Lima pour afficher leur défiance à l'égard du gouvernement et demander la démission de Dina Boluarte, qui a remplacé à la présidence Pedro Castillo après que celui-ci a été déchu, provoquant des troubles qui ont fait au moins 42 morts. Les affrontements des dernières semaines ont marqué la plus importante escalade des violences dans le pays en plus de deux décennies.