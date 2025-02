information fournie par France 24 • 03/02/2025 à 10:54

Au Kenya, la communauté sengwer est l'une des dernières à vivre dans la forêt d'Embobut, dans le nord de la vallée du Rift. Mais le gouvernement accuse ce peuple autochtone de dégrader la forêt et lui demande de quitter les lieux. Des centaines de familles ont été expulsées de force. La communauté sengwer, qui voit son mode de vie ancestral menacé, accuse les autorités d'incendier volontairement les maisons et refuse de quitter les lieux. Reportage d'Olivia Bizot et Bastien Renouil.