Avec ses phallus géants et ses bonbons en forme de pénis, le festival japonais de la fertilité a attiré dimanche comme chaque année nombre de touristes, de familles et de couples.
Au Japon, une parade de pénis géants célèbre la fertilité
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