En plein coeur de l'hiver, au large de Sisimiut, au Groenland, la neige et la glace se font rares. L'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde. Les balades en traîneau à chiens sont plus difficiles à organiser, obligeant de nombreux mushers à se séparer de leurs bêtes.
Au Groenland, les chiens de traîneau sont en manque de neige
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro