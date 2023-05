Au Cameroun, les journalistes vivent dans la peur depuis l'assassinat de Martinez Zogo

information fournie par France 24 • 03/05/2023 à 10:32

En janvier 2023, le journaliste camerounais Martinez Zogo était enlevé et assassiné dans des circonstances floues. La mort de cet animateur vedette, qui dénonçait régulièrement l'affairisme et la corruption dans son pays, a provoqué une véritable onde de choc au Cameroun. Dans le cadre de l'enquête sur son assassinat, trois suspects – deux hauts responsables des services de renseignement camerounais, Léopold Maxime Eko Eko et Justin Danwé, ainsi que l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga – sont actuellement incarcérés et poursuivis pour "complicité de torture". Plusieurs mois après sa disparition, les journalistes camerounais sont toujours plongés dans la peur. Reportage de Marcel Amoko, Andre Yakana et Pamela Ngono.