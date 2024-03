Au Brésil, Emmanuel Macron fustige l'accord UE-Mercosur

information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 18:38

Le président français Emmanuel Macron achève jeudi une visite d'Etat de trois jours au Brésil sur un volet plus politique, avec en ligne de mire le désaccord avec son homologue Luiz Inacio Lula da Silva sur l'Ukraine. Déjà mercredi, le chef de l'Etat a enfoncé le clou sur un autre sujet qui fâche en proclamant, devant des entrepreneurs brésiliens, que l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie) devait être enterré. L'accord UE-Mercosur "tel qu'il est aujourd'hui négocié est un très mauvais accord, pour vous et pour nous", a affirmé M. Macron à Sao Paulo (sud-est), la capitale économique.