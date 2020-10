France 24 • 29/10/2020 à 22:06

La ville française de Nice a été jeudi une troisième fois la cible d'un attentat. Deux femmes et un homme ont été tuées dans une attaque au couteau perpétrée à la basilique Notre-Dame. Sur les réseaux sociaux, anonymes, politiques et dessinateurs ont fait part de leur compassion et ont exprimé leur solidarité.