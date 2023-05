information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 11:10

En Tunisie, vingt-quatre heures après la fusillade à proximité de la synagogue de la Ghriba qui a fait 5 morts, dont un Français, la communauté juive de Djerba et les pèlerins accusent le choc. Entre émotion et résilience, chacun essaye de gérer l’après et de se soutenir, surtout pour la communauté juive de l’île, très soudée. Reportage de Lilia Blaise et Hmdi Tlili.