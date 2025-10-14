Deux ans jour pour jour après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de lettres poignardé à mort par un de ses anciens élèves islamiste radicalisé, un square en son hommage a été inauguré lundi à Arras (Nord) en présence de plusieurs centaines de personnes.
Attentat d'Arras: hommage à Dominique Bernard deux ans après son assassinat
