Le chef de la junte au Mali, Assimi Goïta, a affirmé mardi que la situation sécuritaire dans le pays était "maîtrisée", trois jours après des attaques sans précédent menées par des groupes armés contre des positions stratégiques de la junte, plus que jamais affaiblie.
Attaques au Mali: le chef de la junte affirme que "la situation est maîtrisée"
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