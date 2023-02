Attaque russe en Ukraine, un an après : comment la situation a-t-elle évolué ?

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 21:21

À l'occasion du triste premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, nous allons revenir sur ce conflit. Un an après le déclenchement de ce que Moscou qualifie toujours d'opération spéciale, les combats se poursuivent à l'est de l'Ukraine, notamment dans la région de Bakhmout. Côté diplomatique, l'assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution pour réclamer le retrait immédiat et sans condition des troupes russes. Kiev a salué un puissant signal de solidarité avec l'Ukraine.