Assurance vie : comprendre les avantages de la gestion pilotée

information fournie par BoursoBank • 29/11/2023 à 11:41

Produit très souple, l'assurance vie permet de construire son épargne en respectant au plus juste son espérance de rendement et son profil de risque. Mais toutes ces possibilités peuvent parfois dérouter l'épargnant novice.

C'est pour cette raison que BoursoBank propose une option de gestion pilotée au sein de son contrat d'assurance vie Boursorama Vie en collaboration avec Edmond de Rothschild Asset Management et Sycomore Asset Management.

Durant ce webinaire initialement diffusé en direct le 7 novembre dernier, nos experts sont revenus sur les caractéristiques et le fonctionnement global de l'assurance vie avant de détailler, l'option de gestion pilotée et de faire le bilan de sa performance.

Avec la participation de :

Delphine Arnaud et Marie de Leyssac, gérantes allocataires chez Edmond de Rothschild AM

Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore AM

Caroline Chanzy, chef de produits Epargne Placements