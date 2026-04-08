Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et les avocats Me Christophe Ingrain et Me Vincent Brengarth, arrivent au palais de justice de Paris pour la suite de l'interrogatoire de l'ancien président français, dans le procès en appel du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. IMAGES
Arrivées à la cour d'appel pour la suite de l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy
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