Arnaud Gallais : "160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France"

information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 12:09

Arnaud Gallais est membre de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Il est aussi cofondateur du collectif "Prévenir et protéger" et de Mouv’Enfants, mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Il vient de publier un livre : "J’étais un enfant", dans lequel il raconte avoir été violé par son grand-oncle par alliance - un prêtre -, de ses 7 ans à ses 11 ans, mais aussi violé par deux de ses cousins et battu par son père... Un témoignage poignant.