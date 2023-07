Aristide Loua, le styliste qui croise savoir-faire ancestraux et coupes contemporaines

information fournie par France 24 • 24/07/2023 à 14:11

À la fois sobres et élégants, les tissus Kente, aux couleurs vives, sont imprégnés de fantaisie et de poésie. Ce tissu de la noblesse est la matière première d'Aristide Loua, styliste et créateur de la marque unisexe "Kente Gentlemen". Il vient de remporter le prix "Designer Africa Fashion Up 2023" lors du concours de mode Africa Fashion Up créé par la mannequin Valérie Ka. Après avoir vécu aux États-Unis, il a décidé de s'installer en Côte d’Ivoire pour lancer sa marque. Il nous raconte comment il préserve un artisanat traditionnel et la manière dont il a su le remodeler et se l'approprier.