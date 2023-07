information fournie par France 24 • 05/07/2023 à 10:58

La fusée Ariane 5 doit s'envoler pour la 117e et dernière fois, le 5 juillet, de Kourou, en Guyane. Le décollage est prévu entre 19 heures et 20 heures 05, en heure locale (il sera autour de 23 heures à Paris). L'Europe spatiale se trouvera ensuite privée d'accès indépendant et souverain à l'espace, en attendant Ariane 6 dont le premier vol n'est pas prévu avant la fin d'année, voir le début de l'an prochain.