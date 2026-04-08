Cécile Kohler et Jacques Paris ont été reçus mercredi par le président Emmanuel Macron, quelques heures après leur retour sur le sol français, mettant fin à près de quatre ans de calvaire en Iran où ils avaient été condamnés et emprisonnés pour espionnage. Dans le village des parents de Cécile, l'annonce de leur retour a été reçue avec une grande joie.
Après quatre ans de calvaire en Iran, les ex-détenus Cécile Kohler et Jacques Paris en France
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