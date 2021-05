Antonio Costa : "Les brevets des vaccins sont un faux débat : il faut augmenter la production"

France 24 • 14/05/2021 à 18:54

Depuis Strasbourg où s'est déroulé le lancement de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, et après le sommet social des 7 et 8 mai à Porto, nous recevons le Premier ministre portugais, Antonio Costa. Il nous parle de son idée de l'Europe sociale, au cœur de la présidence portugaise de l'Union qui arrivera à son terme le 1er juillet prochain, de la gestion de la pandémie par les institutions européennes, de son impact sur les économies des 27 et de la solidarité internationale en matière vaccinale.