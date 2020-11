France 24 • 25/11/2020 à 12:39

Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mardi soir, Emmanuel Macron a tracé les perspectives pour les mois qui viennent. La date du 20 janvier sera -telle celle du retour a la normale ? En attendant, le président desserre l'étau, mais ce n'est pas encore la liberté retrouvée. Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.