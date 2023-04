information fournie par France 24 • 13/04/2023 à 16:15

Angélique Kidjo est l'invitée dans "À l'Affiche". Cette chanteuse béninoise est l'une des plus grandes voix de la musique mondiale, une icône, une femme africaine libre, généreuse, engagée et moderne. Plus de 30 ans de carrière, 15 albums solo, 5 Grammy Awards et aujourd'hui le Polar Music Prize, qui récompense les plus grands musiciens de la planète.