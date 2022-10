Angélique Kidjo : "La musique est une porte sur le reste du monde"

information fournie par France 24 • 16/10/2022 à 11:23

Angélique Kidjo est une source d'inspiration intarissable, qui n'a de cesse de renouveler les genres musicaux et les collaborations. Comme "Queen of Sheba", son nouvel album en duo avec le trompettiste Ibrahim Maalouf. La chanteuse béninoise était en concert samedi 15 octobre à la Philharmonie à Paris, dans le cadre de la grande exposition consacrée à une autre icône, Fela Kuti. Elle y a repris l'album mythique "Remain in Light", du groupe américain Talking Heads, lui même inspiré par l'artiste nigérian.