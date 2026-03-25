Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l’Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent la réalisatrice belge Bérangère McNeese pour parler de son premier long-métrage, "Les Filles du ciel". Un film sur la précarité, la solidarité et la force d’un groupe de jeunes femmes qui se serrent les coudes. L’émission revient aussi sur "Anémone. Les racines du mensonge", le retour très attendu de Daniel Day-Lewis, filmé par son fils Ronan Day-Lewis dans un huis clos familial hanté par les secrets.
"Anémone. Les racines du mensonge" : Daniel Day-Lewis de retour devant la caméra de son fils
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