Images près de la banque où une prise d'otages est en cours à Sinzig, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, indique la police à l'AFP. IMAGES
Allemagne: prise d'otages en cours dans une banque
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro