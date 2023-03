Allemagne : les ossements de la colonisation, un lourd fardeau historique

information fournie par France 24 • 01/03/2023 à 12:20

De nombreux musées et instituts d’anatomie allemands possèdent plusieurs centaines de milliers de cranes et d'ossements hérités de la colonisation et de la recherche raciale. Un patrimoine qui ramène aux heures sombres de l'histoire et dont la restitution a timidement commencé, notamment vers la Namibie. D'autres pays européens possèdent des fonds similaires, comme la Belgique ou la France. Et le gouvernement français prévoit de légiférer sur la question de la restitution des ossements.