information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 13:18

Nous recevons cette semaine Alexander Stubb, président de la république de Finlande depuis février 2024, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et ex-député européen. Il y a un peu plus d’un an, la Finlande rejoignait l’Otan, mettant ainsi fin à des décennies de neutralité et de non-alignement militaire. La guerre en Ukraine et les inquiétudes qu’elle a suscitées en Europe ont provoqué ce tournant historique.