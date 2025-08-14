Un élan se promène à l'extérieur de la base militaire américaine d'Elmendorf-Richardson en Alaska, à la veille de la rencontre très attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Alaska: un élan aperçu à la base d'Elmendorf-Richardson à la veille du sommet Trump-Poutine
